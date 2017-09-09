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Çanakkale'de dalış yapan Avusturalyalı turist hayatını kaybetti

Çanakkale Boğazı'nda dalış yaptığı sırada fenalaşan Avustralyalı turist, hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'ye gelen Kevin John Hurley (58), kentteki gezisinin ardından Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyü açıklarındaki Tekke Koyu mevkisinde dalış yapmak istedi.
 
Özel bir tekne ile buraya gelen Hurley, beraberindeki 8 kişiyle suya girdi.
 
Hurley, 20 metre derinlikte fenalaştı.
 
Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Avustralyalı turist, ambulansla Eceabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Kevin John Hurley, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Hurley'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
 

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