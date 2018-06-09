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Çanakkale'de deniz kıyısında kadın cesedi bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, deniz kıyısında kadın cesedi bulundu.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Alaaddin Mahallesi'ndeki Üç Köprüler mevkisinde deniz kıyısında ceset gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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