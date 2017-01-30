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Çanakkale’de deprem

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

  • İHA
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Kandilli rasathanesi verilerine göre, saat 09.56’da Ayvacık ilçesi Budaklar mevkinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.
 

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