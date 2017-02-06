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Çanakkale'de deprem meydana geldi

Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Çanakkale'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 06.51'de kaydedildi.

Sarsıntının 9,25 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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