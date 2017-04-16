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Çanakkale'de depremzedeler konteyner okulda oy kullandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlar, oylarını konteyner okulda oy kullandı.

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Vatandaşlar, oy kullanmak üzere, depremde hasar gören Gülpınar Şehit Aycan Özdil Yatılı Ortaokulunun yerine kurulan konteyner okula geldi.

Yetkililerden oy pusulalarını alan vatandaşlar, okul bahçesine kurulan konteyner okuldaki iki sandıkta oy verdi.

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