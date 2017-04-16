Çanakkale'de depremzedeler konteyner okulda oy kullandı

Limni Gölü'nün buzu çözülmüyor

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında bulunan ve son dönemde Doğu Karadeniz bölgesinin dikkat çeken turizm bölgelerinden olan Limni Gölü Tabiat Parkı'na ulaşımı sağlayan yolların açılmasıyla sezon bu yıl erken başladı.