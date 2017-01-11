Çanakkale'de eğitime kar engeli
Çanakkale il merkezinin yanı sıra Bozcaada hariç tüm ilçelerde okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bugün ara verilecek.
- ÇANAKKALE (AA)
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 6 Ocak Cuma gününden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Olumsuz hava koşulları dolayısıyla il merkezi ve Eceabat ilçesindeki okullarda bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Müdürlük tarafından daha önce yapılan açıklamada, Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Gelibolu, Ezine, Gökçeada, Lapseki ve Yenice ilçelerindeki okulların bugün tatil edileceği duyurulmuştu.
Bu arada, Çanakkale merkez ile söz konusu 10 ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.
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