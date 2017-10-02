Çanakkale'de FETÖ'den 11 gözaltı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale merkezli Ankara, Aksaray, Muş, Kastamonu, Konya, Batman ve İzmir'de operasyon yapıldı. Aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup astsubayların da bulunduğu FETÖ şüphelisi 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 kişinin daha arandığı belirtildi.