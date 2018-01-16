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Çanakkale'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma: 3 gözaltı

Çanakkale’de, FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 2 muvazzaf astsubay ile bir yüzbaşı gözaltına alındı.

  • AA
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Çanakkale’de, FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 2 muvazzaf astsubay ile bir yüzbaşı gözaltına alındı.

Sakarya ve Bayburt cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri halen görevde bulunan zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt üyesi oldukları ileri sürülen Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığında görevli astsubay S.Y. ile 116. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığında çalışan Astsubay E.Ç. ve Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı bünyesindeki yüzbaşı B.B. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından zanlılardan S.Y. Sakarya, E.Ç. ve B.B. ise Bayburt'a gönderildiği öğrenildi

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