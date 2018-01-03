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Çanakkale’de göçmen kaçakçılığından 3 tutuklama

Çanakkale'de jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrol çalışmalarında yakalanan Suriye uyruklu 39 kaçak göçmen ile ilgili gözaltına alınan 3 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı Mahallesi yolu üzerinde göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetlerde bulunan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları kapalı kasa bir minibüsün içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 39 Suriyeli uyruklu kaçak göçmeni ve organizatörlük yapan 3 kişiyi yakaladı. Kaçak göçmenler Ayvacık'ta bulunan Geri Gönderme Merkezine götürülürken, 3 kişi ise organizatörlük yaptığı şüphesiyle Cumhuriyet Savcısının talimatıyla  gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alınan 3 kişi bugün tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

 

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