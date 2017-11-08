Çanakkale'de hafif ticari araç kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mustafa Onur yönetimindeki 10 D 0362 plakalı hafif ticari araç, Ezine-Çanakkale karayolu Derbentbaşı mevkisinde aynı yönde seyreden Mustafa Keskin'in kullandığı 17 TE 395 plakalı kamyona arkasından çarptı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Onur yaralandı, aynı araçta bulunan Mustafa Şahin Gönül ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, sürücü Onur'un bu hafta sonu gerçekleştirilecek düğünü için hazırlık yaptığı belirtildi.