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Çanakkale'de kaza: 4 yaralı

Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza bugün saat 11.00 sıralarında, Bayramiç'e bağlı Üzümlü köyü mevkiinde meydana geldi. Yeşilköy'den ilçe merkezine gelen Sabri Aksoy (48) yönetimindeki 17 TG 789 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Koç'un (44) kullandığı 10 FT 960 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve 112 Acil ekiplerine bildirdi.
 
Kazada, 10 FT 960 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Koç ve yanında bulunan Rıza Çamur (68) ile diğer otomobilin sürücü Sabri Aksoy ve yanındaki Ünzüle Aksoy (68) yaralandı. Yaralılardan Rıza Çamur, Bayramiç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılar Mustafa Koç, Sabri Aksoy ve Üznüle Aksoy hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
 
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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