Çanakkale'de peş peşe depremler! Türkiye son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 13.58'de kaydedildi. Sarsıntının 7,01 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremin ardından çok sayıda artçı deprem de kaydedilirken, çevre illerde de etkisi hissedildi. DÜn sabah 06.51'de de 9,25 kilometre derinlikte aynı büyüklükte bir deprem daha meydana gelmişti. Bugün sabah saatlerinde de 5,2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

ÇANAKKALE'DE BUGÜN DE 5,2 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bazı evlerde ve bir camide hasar oluştuğu belirlendi. Ayvacık ilçesinde bugün saat 05.24'te yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve İHH ekipleri, köylerdeki bazı evlerden duman çıkması üzerine bölgede tarama çalışması yaptı. Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Çanakkale, Ege Denizi, Akdeniz, Malatya, Elazığ, Düzce, Kahramanmaraş, Bitlis'te meydana gelen depremler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Çanakkale'de dün saat 06.51'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken, bazı köylerde evler yıkıldı 4 kişi yaralandı. Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl, Tuzla, Yukarı, Çam ve Gülpınar köylerinde hasar ile yıkım meydana geldi. Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez ve Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, bölgede incelemelerde bulundu. Yine dün saat 13.58'de Çanakkale'de aynı şiddette bir deprem daha meydana geldi.

BAZI KÖYLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

İlçeye bağlı Yukarı, Çam, Tuzla, Gülpınar ve Taşağıl köylerinde bazı evlerde hasar meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 06.51'de kaydedildi. Sarsıntının 9,25 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

4 KİŞİ YARALANDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 5 köyde bazı evler zarar gördü, 4 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, saat 06.51'de yaşanan 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından kaymakamlık, belediye ve AFAD ekipleri bölgede tarama çalışması gerçekleştirdi.

YIKILAN DUVARLARIN ALTINDA KALDILAR

Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ilçeye bağlı köylerde hasar meydana geldiğini, 4 vatandaşın yıkılan duvarların altında kalarak yaralandığını söyledi. Depremin meydana geldiği alanda tarama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şahin, zarar gören vatandaşlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Öte yandan, söz konusu köylerdeki bazı vatandaşlar, depremin ardından hasar gören evlerinden eşyalarını çıkardı.

İKİNCİ BİR DEPREM DAHA

Ege Denizi'nde dün saat 06.51'de Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Ayrıca bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Richter ölçeğine göre 4,2 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi. 07.17'de meydana gelen depremin yerin 4,2 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan bölgedeki artçı sarsıntıların devam ettiği belirtildi.

TÜRKİYE'DE SON DEPREMLER

BİNGÖL'DE 3,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Bingöl merkezde yerin 2,5 kilometre altında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AKDENİZ'DE 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Manavgat İlçesi'nin 56.3 kilometre açığında saat 13.34'te kaydedilen deprem, 51.5 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem can veya mal kaybına neden olmadı.

ELAZIĞ'DA 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Elazığ'da Sivrice merkezli 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, sabah saat 05.35 sıralarında Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TATVAN'DA 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathenesinden alınan bilgilere göre, 18.27'de meydana gelen depremin büyükülğü 3,5 olarak ölçüldü. Tatvan ilçe merkezinden de hissedilen depremde can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi. Öte yandan, meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

MALATYA'DA DEPREM

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4 büyüklüğündeki deprem saat 09.33'de kaydedildi. Sarsıntının 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

DÜZCE'DE 3,4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyü mevkiinde saat 02.35 sıralarında yerin 5.3 kilometre altında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 3,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ta 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, saat 22.49'da merkez üssü Çağlayancerit ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 5 gün arayla iki kez sallanan Kahramanmaraş'ta, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.