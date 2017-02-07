Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son Dakika Çanakkale'de saat 08.15'te 4.3'lük bir deprem daha oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi dün sabahtan itibaren art arda meydana gelen depremlerle sarsılmaya devam ediyor.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
x

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık ilçesinde sabah 05.24'te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha oldu. Sarsıntıların 8,8 ve 3,95 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AFAD RAKAMLARI BÖYLE AÇIKLADI

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık ilçesinde sabah 05.24'te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha oldu. Sarsıntıların 8,8 ve 3,95 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Bu arada, AFAD Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Ege Denizi açıkları diye duyurduğu 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Ayvacık ilçesi olarak revize etti.

Ayvacık ilçesinde dün saat 06.51'de ve 13.58'de 5,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, çevre illerde de etkisi hissedilmişti. Bölgede dünden beri artçı sarsıntılar sürüyor.

ÇANAKKALE DÜN DE SALLANMIŞTI

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalbimdeki Deniz 16. Bölüm 1. Tanıtımı

Kalbimdeki Deniz 16. Bölüm 1. Tanıtımı

Niğde'de esrarengiz köpük

Niğde'de esrarengiz köpük

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA