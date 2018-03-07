Çanakkale’de sahilde ceset bulundu
Çanakkale'de sahilde kıyıya vurmuş bir erkek cesedi bulundu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Çimenlik Kalesi'nin vatandaşlar sahil kıyısında erkek cesedi olduğunu gördü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Yapılan incelemelerinin ardından Dursun Kızıltaş’a (59) ait olduğu belirlenen ceset Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedinin üzerinde herhangi bir darp ya da yaralama izine rastlanmadığı öğrenildi.
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