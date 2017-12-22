Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çanakkale'de sahte altın operasyonu : 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı

Çanakkale'de, piyasaya sahte altın sürmeye çalışan 2'si yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezi ile Gelibolu ilçesindeki 5 kuyumcuya, sahte oldukları tespit edilen altın görünümlü zincir kolye satanların yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, Türkmenistan uyruklu kadınlar M.M. (21) ve G.B. (21) ile Ö.T. (31) ve M.K. (29), içinde bulundukları 34 GJK 72 plakalı otomobilde yakalandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

Bu arada, Ö.T'nin üzerinde 19 sahte altın zincir ele geçirildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA