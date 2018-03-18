Çanakkale'de şehit olan amcasının kabrini 10 yıllık araştırma sonucunda buldu

Çanakkale Savaşları'nda şehit olan amcasının kabrini, 10 yıllık araştırmalarından sonra Dardanos Tabyası'ndaki Hasan Mevsuf Şehitliği'nde bulan Halim Şerbetçi, duygusal anlar yaşadı.



18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'na geçmeye çalışanlara karşı koyan önemli mevzilerden Dardanos Tabyası'nda şehit olan Batarya Komutanı Hasan Hulusi, Teğmen Mevsuf ve silah arkadaşlarından birisi olan Zabit Namzedi Halim'in yeğeni olan Hamit Şerbetçi, yıllar süren araştırmalarının sonucunda amcasının kabrinin, buradaki Hasan Mevsuf Şehitliği'nde olduğunu öğrendi.



Dardanos Tabyası'ndaki şehitlikte bulunan amcasının kabrini ziyaret eden ve çok duygulanan Şerbetçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun seneler aile büyüklerinden amcası "Halim Efendi"nin Çanakkale'de şehit olduğunu duyduğunu ancak kabrinin yerini kimsenin bilmediğini söyledi.



"Çanakkale Şehitleri adı altında çalışmayı inceledim"



Şerbetçi, 10 yıl önce şehit amcasının kabrini bulmak için araştırmalara başladığını vurgulayarak, şunları anlattı:



"İnternetten ve Çanakkale'deki ilgili yerlerde araştırdım fakat uzun süre bir türlü ulaşamadım. En son internette araştırma yaparken Çanakkale Şehitleri adı altında çalışmayı inceledim. Çanakkale şehidi Halim Efendi diye bir ibare gördüm. Benim amcamın adı da Halim olduğundan bu beni ilgimi çekti. Buradan hareketle amcamla ilgili bilgiler edindim. İlgili kurumlardan arşiv taramaları yaparak birçok bilgi topladım. İzmir'in Bergama ilçesinden burada ağır topçu birliğine dahil olduğunu, lakabının da şerbetçizade olduğunu gördüm. Benim soyadım da Şerbetçi. Amcam buraya katıldığında zabit namzedi yani yedek subay. Amcam, İzmir'de ziraat okulu mezunu. Amcamın Çanakkale'de savaşa katıldığı yaşı 26. Eğitimi dolayısıyla ancak 26 yaşında katılabilmiş birliğine. Amcamı daha sonra buradaki topçu alayına getirmişler. Hiç evlenmemişti, bekardı."



Çanakkale Savaşları'na dahil olan amcasının Dardanos Tabyası'nda göreve başladığını öğrendiğini belirten Şerbetçi, "Arşivlerde geçen bilgilere göre, 18 Mart 1915'te diğer 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşüyor. Uzun senelerdir aradığım amcamın kabrinin burada olduğunu öğrenince hemen ziyarete geldim. Şu anda çok mutluyum. Neler hissettiğimi bilemezsiniz. O kadar çok mutluyum ki, amcamın kabrini bulmak için çok ahdetmiştim ve çocuklarıma torunlarıma bu bilgileri aktarmayı çok istiyordum." dedi.