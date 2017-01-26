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Çanakkale'de silahlı market soygunu

Çanakkale'de bir firmaya ait market, kar maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından soyuldu.

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Çanakkale'de kar maskeli ve silahlı 3 kişi girdikleri marketin kasasını alarak kaçtı. Edinilen bilgiye göre, bir süpermarket zincirinin Esenler Mahallesi’nde bulunan şubesine akşam saatlerinde gelen kar maskeli ve silahlı 3 kişi, kasiyeri silahla tehdit ederek market kasasını alıp yaya olarak kaçtı.

Market görevlisinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri markette inceleme yaparken, çevredeki yolları da kapayarak soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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