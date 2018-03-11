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Çanakkale'de terör operasyonu: Hakkında yakalama kararı bulunan kadın yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, üyesi olduğu PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla aranan kadın, kullanılmayan bir motelin çatı katında yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, "terör örgütüne üye olmak" ve "sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak" suçlarından hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli G.A, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince teknik takibe alındı.

Küçükkuyu beldesinde kullanılmayan bir motele operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli G.A'yı saklandığı çatı katında yakaladı.

Üzerinde sahte kimlik bulunan şüpheli, sağlık kontrolünden sonra emniyete götürüldü.

 

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