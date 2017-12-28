Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çanakkale’de TKEP/L terör örgütüne operasyon: 5 gözaltı

Çanakkale’de TKEP/L terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Gökçeada ilçesinden kaçak yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen TKEP/L terör örgütü mensubu 4 teröriste Kuzu limanı bölgesinde operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 2'si kadın 4 kişi ve işbirlikçi 1 kişi yakalandı. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada 3 bin 220 Euro, 2 bin 410 Dolar, 5 bin 500 TL, 9 adet cep telefonu, 5 adet sim kart, 5 adet bilgisayar, 7 flaş bellek ve 2 modem ele geçirildi. Yakalanan teröristlerin TKEP/L terör örgütünün yöneticileri olduğu, birçok gasp, soygun, bombalama ve korsan gösteri eylemlerine katıldığı tespit edildi.
 
Yakalanan teröristler ile işbirlikçi şahıs gözaltına alındı.  Olay ile ilgili bir kişi aranıyor. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Uçak binaya daldı

Uçak binaya daldı

Denizlerin en vahşileri

Denizlerin en vahşileri

Asgari ücret ve agi 2018 zammı ne kadar oldu?

Asgari ücret ve agi 2018 zammı ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA