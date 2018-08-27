Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi ağır yaralandı.
- AA
Ali Kiper yönetimindeki 17 LS 886 plakalı otomobil, Geyikli beldesi yakınlarında aynı yönde giden Turgay Avcı idaresindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı.
Kazada devrilen motosiklet sürücüsü Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kiper, 112 Acil Servis ekiplerince Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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