Çanakkale'de yasa dışı geçişler: 41 sığınmacı yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Suriye uyruklu 41 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koruoba köyü sahilinde bulunan evin inşaatında bir grup sığınmacı olduğunu belirledi.

Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 41 kişi yakalandı. Sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.