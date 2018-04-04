Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 17 yabancı uyruklu yakalandı.



Ayvacık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Babakale Burnu açıklarında bir grubun fiber tekneyle Midilli'ye doğru gittiğini tespit etti.



"TCSG 109" Bot Komutanlığınca yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 yabancı uyruklu yakalandı.



Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.