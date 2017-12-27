Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çanakkale'de yılbaşı öncesi 1 ton kaçak şarap ele geçirildi

Çanakkale´nin Bayramiç ilçesinde jandarma ekibinin bir eve yaptığı baskında, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazır bekletilen 1 ton kaçak şarap ele geçirildi.

  • DHA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yılbaşı öncesinde piyasaya kaçak içki sürülmesini önlemek üzere denetimlerini arttıran Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bayramiç ilçesine bağlı Zeytinli köyünde kaçak şarap üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Köyde yapılan aramada bir ev ve bahçesinde 1 ton kaçak şarap ele geçirildi. Kaçak üretilen şarabı yılbaşı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadın öğretmenden sınıfın ortasında öğrencisine dayak

Kadın öğretmenden sınıfın ortasında öğrencisine dayak

Böyle yaratık görülmedi

Böyle yaratık görülmedi

Servetine servet kattı

Servetine servet kattı

Nehirden çıkan devasa balıklar şoke etti!

Nehirden çıkan devasa balıklar şoke etti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA