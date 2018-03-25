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Çanakkale'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 35 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 35 yabancı uyruklu yakalandı.

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Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyündeki Kadırga Koyu sahiline operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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