Çanakkale'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 35 yabancı uyruklu yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyündeki Kadırga Koyu sahiline operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.