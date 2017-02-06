Çanakkale'deki deprem Bayırköy'de büyük hasara yol açtı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 5,3 şiddetindeki deprem, Bayırköy'de çok sayıda evin yıkılmasına ve onlarca koyunun telef olmasına yol açtı.
- İHA
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bayırköy Muhtarı Mehmet Yahya Çavuş, 06.51 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandıklarını belirterek, "Köyümüz 250 haneli. Köyde 40-50 civarında evde hasar var, bazı evlerde küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Evlerden kimisinin ise sadece çatısı kaldı" dedi.
Öte yandan İHA muhabirinin ulaştığı Çamköy Muhtarı Mustafa Sinop da köyde 5-6 evde hasar olduğunu ifade ederek, "Çok şükür yaralanan ve can kaybı yok. 5-6 evde hasar var. Camimizde de çatlak var. Jandarma ekipleri köyümüzde yardım ediyor" diye konuştu.
Çanakkale'ye 30 kilometre mesafedeki Bayırköy ile yakınlarındaki Çamköy'de hasar meydana geldiği, Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.
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