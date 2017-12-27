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Çanakkaleli balıkçının oltasına piyango vurdu

Saros Körfezi'nde bir saatte toplam 15 kilo ağırlığında 3 levrek yakalayan olta balıkçısı, sattığı balıklardan toplam bin lira kazandı.

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Alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde oturan 38 yaşındaki Ömür Güz, arkadaşıyla sabahın erken saatlerinde gittiği Saros Körfezi'nde, kıyıdan "at-çek" yöntemiyle avlanmaya başladı. Yaklaşık yarım saat sonra Güz'ün oltasına yakın aralıklarla 7,5, 4 ve 3,5 kilogram olan 3 levrek takıldı.
 
İlçe merkezine dönen Güz, balıkları restoranlara toplam bin liraya sattı. Ömür Güz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılığın bu sene çok durgun geçtiğini, bugüne kadar kayda değer balık yakalayamadıklarını söyledi. Bu sene hiç lüfer yakalayamadığını, sürekli levrek avına çıktığını dile getiren Güz, "Bazen oluyor bazen de olmuyordu derken çok şükür Allah'ım bana bunu yaşattı. Üç tane balık yakaladım, toplam 15 kilogram geldi. Bu adeta 'yılbaşı piyangosu' oldu. Allah herkese böyle balık nasip etsin." dedi.

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