Çanakkaleli öğrenciler ihtiyacı olan ailelerin tadilat işlerine yardımcı oluyor

Bayramiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor” projesi kapsamında öncelikle okul çevresinde olmak üzere ilçede ihtiyacı olan ailelerin evlerinde gerekli tamir tadilat işlerini yaparak sosyal bir sorumluluk üstleniyor. Bayramiç Belediyesi ile işbirliği içerisinde tespit edilen ailelere ulaşan okul proje ekibi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte ziyaret ettikleri evlerde öncelikle ihtiyaç tespiti yapıyor. Ardından belirlenen ihtiyaca göre okuldaki atölyelerden gerekli alet ve malzeme temini yapan öğrenciler, yine öğretmenleriyle birlikte arıza giderme veya tadilat işlemini gerçekleştiriyor. Böylece ilgili kişilerin ihtiyaçları gideriliyor.

Okul Müdürü Erdal Sezer, "Bu anlamlı projede yer almaktan dolayı mutluyuz. Bu projeyle kendi işini göremeyecek yaşlı veya ihtiyaç sahibi kişilere ulaşıp, hem onların ihtiyaçlarını gideriyoruz hem de öğrencilerimizin sosyal sorumluluk ve yardımseverlik duygularını geliştiriyoruz. Yaptığımız işlerle ilgili örnek vermek gerekirse; ihtiyaç tespiti yaptığımız evlerde kişilerin kırık ve arızalı elektrik düğmeleri ile prizlerini değiştirdik. Kapanmayan kapı ve pencerelerini tamir ettik. Taşınması, yeri değişmesi gereken eşyası varsa taşıdık. Sobayla ısınan kişilerin odun ve kömür taşıma işlerini yaptık. Ayrıca ziyaret ettiğimiz insanların, sadece hal ve hatırlarını sormamızdan bile çok memnun olduklarını gözlemledik. Böylece öğrencilerimiz, tanımadıkları bir kapıyı çalmanın ve orada yaşanan bambaşka bir hayata dokunmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Kendileri için belki çok basit olan bir işin başkalarının hayatını ne kadar kolaylaştırdığını canlı olarak görmüş ve yaşamış oluyorlar " dedi.

Sezer, proje kapsamında ilçede ihtiyaç sahibi kişilerin belirlenerek, yardımlara devam edileceğini sözlerine ekledi.