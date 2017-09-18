Çanakkale'nin Çan ilçesinde trafik kazası meydana geldi: 2 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Şaban Demir'in (61) kullandığı 17 HY 710 plakalı otomobil, Çan ilçesine bağlı Zeybekçayır köyü yol ayrımında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Demir ile kızı Feride Durkan hayatını kaybetti, eşi Emine Demir ise ağır yaralandı.
Emine Demir, ambulansla getirildiği Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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