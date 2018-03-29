Caner Toygar kimdir neden intihar etti Caner Toygar öldü mü

Caner Toygar kimdir Caner öldü mü? Son dakika Caner Toygar intiharı ile gündeme geldi. Türkiye’nin evlilik programlarıyla tanıdığı Caner öldü mü sorusunun yanıtı merak ediliyor. İntihar girişiminde bulunmadan önce canlı yayın yapan Caner Toygar, "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum ama artık dayanamıyorum." dedi. Caner Toygar'ın canlı yayınından önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunan Caner Toygar, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur.

CANER TOYGAR SON DURUM

Akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunan Caner Toygar, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Caner Toygar, intihar girişiminden önce sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum, saçma sapan bir şey yapmak istemiyordum ama artık dayanamıyorum" dedi.

Caner Toygar'ın canlı yayınından önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti.

İlk olarak attığı fotoğrafta, "Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın açıyorum herkes izlesin süprizler var son sözler güzeldir" dedi.

Sosyal medya hesabından, "İntihar bir çözüm değil, aksine, bir çözümsüzlüktür, bir sondur ve bir yenilgidir." paylaşımı yaptı.

CANER TOYGAR KİMDİR?

Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Eğitim hayatını lise tahsiline kadar burada sürdüren Caner, sonrasında "Biz Evleniyoruz" isimli evlilik programına katılmış ve burada Tülin ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir. Caner programa katılışını şöyle ifade ediyor;

"Annem babamdan ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenmişti ve onunla birlikte Almanya’ya gitmek zorunda kaldık. Ben 5. sınıftaydım Almanya'ya gittiğimde ve çok zorlandım. Devamlı Türkiye’ye dönmek istediğimi söylüyordum. Polis ya da savcı olmak gibi hayallerim vardı. 22 yaşına geldiğimde yine Türkiye'ye gelmek için can atıyordum. Sonra “Biz Evleniyoruz” programı Almanya'da da çok izleniyordu. İşin ilginç yanı ben o yaşlarda evlenmeye hazırdım. Annem izlerken katılsam mı diye düşündüm. Programda ev, araba ve iyi bir para ödülü verdiklerini öğrendim İnternet kafeye gittim ve başvuru yaptım. Aynı günde aradılar beni. Ertesi günde hemen ertesi gün görüşmeye gittim. Ve ardından yarışmaya alındım."

Evlilik programının ardından Tülin ile yaşadığı ilişkiyi katıldığı gündüz kuşağı programında anlatan Caner, burada telefona bağlanan Tülin'e sinirlenerek başında bardak kırmış, bu görüntüleriyle ülke gündemine damgasını vurmuştu.