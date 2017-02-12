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Başbakan Yardımcısı Canikli: Referandum Türk siyasi tarihinin dönemeçlerinden biri olacak

Başbakan Yardımcısı Canikli, 'Referandum şu an itibarıyla önemine binaen Türk siyasi tarihinin en önemli dönemeç noktalarından bir tanesi olacak.' dedi.

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Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, partisinin Mersin İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak için geldiği kentte Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Canikli, şu anda Türkiye'nin gündeminde birçok konu olduğunu söyledi.

Referandumun 16 Nisan'da yapılacağını anımsatan Canikli, "Referandum şu an itibarıyla önemine binaen Türk siyasi tarihinin en önemli dönemeç noktalarından bir tanesi olacak. Dolayısıyla artık 16 Nisan'a kadar yeni cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin ne olduğunu, nasıl bir düzenleme içerdiğini, ne gibi farklılıklar getirdiğini vatandaşımızla paylaşacağız, anlatacağız. Birlikte bunları enine boyuna değerlendireceğiz. Yani önümüzdeki dönem Türkiye'nin en önemli gündem maddesi bu olacak. Öyle de olması gerekiyor zaten." diye konuştu.

Şu anda resmi olarak ismi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan sistemin uzun yıllardan beri Türkiye'nin gündeminde olduğunu ifade eden Canikli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yani sadece TBMM'nin değil, Türkiye'nin gündeminde konuşuluyor, tartışılıyor, değerlendiriliyor. Ama yine de bu 16 Nisan tarihine kadar, yani referandumun yapılacağı tarihe kadar özellikle bu konu hakkında yeteri kadar bilgilendiremediğimiz vatandaşımıza ulaşmamız gerekiyor. Gerçek boyutuyla hiç ilave bir şey katmadan ne getiriyorsa bütün bunlar siyasi herhangi bir şekilde değerlendirmeye tabi tutmadan ya da siyasi gerekçelerle değerlendirmeden, objektif olarak getirilen bu düzenlemenin anlatılması noktasında bütün arkadaşlarımızla, bütün teşkilatımızla birlikte gayret sarf edeceğiz. Bundan sonraki bütün toplantılarımızda da bu konu üzerinde duracağız."

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