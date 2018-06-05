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Çankaya'da Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çocuklarla iftarda bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Gönlümüz istiyor ki her dedenin elinde torunu, babanın, annenin elinde oğlu, kızı birlikte camiye gelsinler.' dedi.

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Erbaş, Çankaya Müftülüğünce Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nin avlusunda düzenlenen iftar programında, Çankaya Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında ve okul öncesi 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim alan çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

İftar programını düzenleyenlere teşekkür eden Erbaş, çocukların evlerin ve camilerin süsü olduğunu söyledi.

Erbaş, çocukların camilerde büyüklerle saf tutmalarıyla gönüllerde taht kurduklarını belirterek, "Gönlümüz istiyor ki her dedenin elinde torunu, babanın, annenin elinde oğlu, kızı birlikte camiye gelsinler. Buradan Peygamber Efendimizin şu önemli nasihatini hatırlatmak istiyorum; 'Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara namaz kılmasını öğretiniz.' " ifadesini kullandı.

Başkanlığın, çocukların seviyelerine uygun din eğitimi programları hazırladığını anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"7 yaşından önce çocuklarımıza 'Dinimi Öğreniyorum', 'Peygamberimi Öğreniyorum', 'Ahlakımı Öğreniyorum' başlıkları altında, yaşlarına uygun programlar yapıyoruz. Burada bulunan çocuklarımızın pek çoğu 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına devam ediyorlar. Altı sene önce atmış olduğumuz tohum meyve verdi. İlk başladığında Türkiye genelinde bin-iki bin kişi ile başlamıştık. Bugün sayı 140 binler civarında oldu. Bu daha da artacak, milyonlara ulaşacak. Buna ihtiyacımız var. 'Ağaç yaşken eğilir' atasözünü aklımızdan çıkarmayalım."

İftar programında öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu ve ilahi seslendirdi.

 

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