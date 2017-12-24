Çankırı Kırıkkale 25 Aralık yarın okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklamaları

Çankırı Kırıkkale yarın okullar tatil mi? Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler kar tatili haberini dört gözle bekliyor. Çankırı Kırıkkale’de yarın 25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle veliler de MEB veya Valilik açıklamalarını takip ediyor. İşte, Çankırı Kırıkkale yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı. Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği öngörülüyor.

ÇANKIRI KIRIKKALE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (25 ARALIK)

Bölgede kar yağışı etkisini gösterirken illerin valiliklerinden veya MEB kurumlarından henüz herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. Ancak tatil haberi geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL?

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 2

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yağmurlu 7

İzmir: Parçalı bulutlu 9

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor 17

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor 14

Samsun: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 8

Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 7

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

İstanbul'da bu hafta kar var mı?

Meteorolojinin önümüzdeki hafta tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre de, İstanbul'da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başından itibaren kademe kademe artarak mevsim normallerinin üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Ankara'da pazar günü kar yağışı bekleniyor

29 Aralık Cuma günü İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. İzmir'de ise 27 Aralık Çarşamba günü başlayacak yağışların 31 Aralık Pazar gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan önümüzdeki hafta boyunca İstanbul ve İzmir'de kar yağışı beklenmezken, 31 Aralık Pazar günü Ankara'da kar yağışı bekleniyor.