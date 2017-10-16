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Çankırı'da 45 kişilik otobüste 136 kaçak yakalandı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir otobüste 136 kaçak göçmen yakalandı.

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Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilgaz ilçesi D-100 karayolu Söğütcük köyü yol ayrımında bir otobüsü durdurdu.
 
Otobüste yapılan incelemede, Türkiye'ye yasadışı yollardan girdikleri belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Pakistan, İran ile Somali uyruklu 136 kaçak yakalandı. 45 kişilik otobüsün içine sığmayan kaçakların bir bölümünün bagajında saklandığı görüldü.
 
Gözaltına alınan kaçak göçmenler parmak izi işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 
Jandarma ekipleri, kaçakları İstanbul'a götürmeye çalışan Y.G. isimli şahsı gözaltına aldı, ekiplerce otobüse el konuldu.

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