Çankırı'da erkek cesedi bulundu
Çankırı'nın Orta ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kanlıca Mahallesi kum ocağı civarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan araştırma sonucu cesedin Hakkı Özdemir'e (32) ait olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özdemir'in cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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