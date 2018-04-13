Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çankırı'da FETÖ davasında 8 sanıktan 5'i 7 yıl 6 ay, 3'ü 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 8 sanıktan 5'i 7 yıl 6 ay, 3'ü 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya aralarında akademisyenlerin de olduğu tutuklu sanıklar Ferhat Ulusoy, Mustafa Demir, Münir Cerrahoğlu, Yavuz Yazıcı, Mustafa Sert, Yaşar Adıgüzelli ve tutuksuz yargılanan Ömer Çakır ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Sultan Doğrusözlü ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklar, son savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat ile tahliye talebinde bulundu.

Benzer taleplerde bulunan sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, cezalarında çeşitli gerekçelerle indirim yaptığı sanıklardan Ulusoy, Demir, Cerrahoğlu, Yazıcı ve Sert'e "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Çakır, Adıgüzelli ve Doğrusözlü'ye de 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Adıgüzelli'nin de tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesini kararlaştırdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´nın gücüne güç katacak yerli 'Tulpar'lar yolda

TSK´nın gücüne güç katacak yerli 'Tulpar'lar yolda

Trump için çok özel araç yapıldı: Canavar

Trump için çok özel araç yapıldı: Canavar

Paha biçilmez el yazması Tevrat ele geçirildi

Paha biçilmez el yazması Tevrat ele geçirildi

Öyle bir anda yakalandı ki...

Öyle bir anda yakalandı ki...

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA