Çankırı'da FETÖ operasyonu: Bir üsteğmen gözaltına alındı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında üsteğmen Y.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlının adresindeki aramada, bazı belge ve dokümanlara da el konuldu.
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