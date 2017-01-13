Çankırı'da FETÖ operasyonu

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, FETÖ/PDY'nin Çankırı'da tuz ihalesi ile ilgili olarak yolsuzluk yaptığı yönündeki iddialar üzerine Başsavcılıkça başlatılan soruşturmada 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.