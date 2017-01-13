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Çankırı'da FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, FETÖ/PDY'nin Çankırı'da tuz ihalesi ile ilgili olarak yolsuzluk yaptığı yönündeki iddialar üzerine Başsavcılıkça başlatılan soruşturmada 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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