Çankırı'da FETÖ operasyonu
FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada, FETÖ/PDY'nin Çankırı'da tuz ihalesi ile ilgili olarak yolsuzluk yaptığı yönündeki iddialar üzerine Başsavcılıkça başlatılan soruşturmada 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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