Çankırı'da FETÖ sanığı iki eski emniyet mensubuna 7 yıl 6'şar ay hapis cezası
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) iddiasıyla yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski ilçe emniyet müdürü ile komisere 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
- AA
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan eski Ilgaz İlçe Emniyet Müdürü İsa Tozlu ve komiser Ahmet Bal ile avukatı katıldı.
Sanıklar, son savunmalarında, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
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