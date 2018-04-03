Çankırı'da FETÖ sanığı iki eski emniyet mensubuna 7 yıl 6'şar ay hapis cezası Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) iddiasıyla yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski ilçe emniyet müdürü ile komisere 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.