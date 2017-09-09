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Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı

Çankırı'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

  • AA
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Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen polis, öğretmen ve öğretim görevlisi ile esnaftan oluşan 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramada bulunan bazı belge ve dokümanlara el konuldu.

Emniyetteki işlemleri süren zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürüldü.

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