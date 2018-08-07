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Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonunda eski komiser yardımcısı tutuklandı

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski komiser yardımcısı tutuklandı.

  • AA
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İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan eski komiser yardımcısı K.Y, Çankırı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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