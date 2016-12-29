Çankırı'da okullara kar tatili
YOĞUN kar yağışı nedeniyle Çankırı'da okullar bugün tatil edildi.
- ÇANKIRI, (DHA)-
Çankarı Valiliği, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklığa meydan verilmemesi için il genelindeki tüm okulların bugüiçin tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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