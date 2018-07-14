Çankırı'da şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi

İlk olarak 15 Temmuz Gazisi Selahattin Karayel'i ziyaret eden Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ve diğer protokol mensupları burada Gazi Karayel ile hasbihal ederek çocuklarına çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra Şehit Piyade Çavuş İlyas Aldağ'ın anne ve babasını ziyaret eden Vali Aktaş, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini bir kez daha ifade etti.

Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner ve beraberindekiler ise 15 Temmuz Gazisi Abdullah Bahçeci ile Şehit J. Kd. Yzb. Erol Uykusuz'un ailelerini ziyaret ederek, devletin, en zor zamanlarda vatanı savunmaya gözlerini kırpmadan giden gaziler ile şehitlerimizin anılarını diri tutacağını ve ailelerine her zaman sahip çıkacağını vurguladı.

Vali Hamdi Bilge Aktaş ve Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilen ziyaretlere İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili J. Alb. Hıdır Ayçiçek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız, Çankırı İl Müftüsü Bürhan Keleş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım ve diğer yetkililer katıldı.