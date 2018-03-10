Çankırı'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

Jandarma ekipleri, Yapraklı ilçesi birinci derece sit alanında O.Y, M.M, R.D ve F.K isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

KAZMA KÜREKLE YAKALANDILAR

Şahıslarla birlikte kazı malzemeleri kazma, kürek, şiş ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet gözyaşı şişesi, 1 adet midye figürlü taş, 7 adet kazı şişi, tabanca ve tüfek fişekleri ele geçirildi.