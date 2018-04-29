Çankırı'da teneffüste canlı yayın yapıyorlar

Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulunda başlatılan "Heyecanlıyız Yayındayız Projesi" kapsamında öğrenciler, okulda oluşturulan stüdyoda teneffüste "canlı yayın" heyecanı yaşıyor.

Okul yönetimince alınan karar doğrultusunda öğrencilere duyuruları iletmek, belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemi ile ilgili fotoğraf ve metinleri paylaşmak amacıyla üç katlı okul binasının her katında koridorlara televizyon yerleştirildi.

Projenin daha verimli olması için öğretmenler, öğrenciler tarafından yapılacak "canlı yayın"ın okuldaki televizyonlarda kapalı devre yayınlanması fikrini paylaştı. Bunun üzerine 5 öğretmenden proje ekibi oluşturulup kamera, bilgisayar, mikrofon gibi malzemeler temin edildi, okuldaki bir oda da stüdyoya dönüştürüldü.

İstekli olanlar arasından seçilen öğrenciler, her hafta perşembe günü 15 dakikalık teneffüste "canlı yayın"da okulda yürütülen çalışmalarla ilgili haber sunuyor, kitap tanıtımı gerçekleştiriyor, şarkı ve ilahi seslendiriyor.

Okuldaki diğer öğrenciler de arkadaşlarının yaptığı yayını, katlarda bulunan televizyonlarda ilgiyle izliyor.

"Yeteneklerimizi sergiliyoruz"

Okul Müdürü Ali Yüzdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında 750 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin "canlı yayın"a çıkmak için yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Yüzdemir, "Projedeki amacımız öğrencilerimizin özgüvenlerini artırmak, ilgi, merak ve araştırma duygusunu geliştirmek, yeni yeteneklerin ortaya çıkması sağlamak." dedi.

Okulun 8'inci sınıf öğrencilerinden Gülsüm Merdin de "canlı yayın"a kendisinin de katıldığını ve çok heyecanlandığını aktararak, "Yeteneklerimizi sergiliyoruz. Yayına çıktığımda ilk anda çok heyecanlandım ancak zamanla heyecanımı yendim. Canlı yayın sayesinde özgüvenimde artış oldu. Bu sayede kendimi geliştirdim." diye konuştu.

6'ncı sınıf öğrencisi Tahire İrem Mercan da "canlı yayın" programları sayesinde yeni bir şeyler öğrenebildiklerini anlattı. Mercan, "Okulumuzda birçok yetenekli arkadaşımız var. Bu yeteneklerin ortaya çıkarılması açısından gayet güzel bir proje. Her hafta farklı konularda bilgiler veriliyor. Bu sayede yeteneklerimizi geliştirmemize de fırsat tanınıyor." değerlendirmesinde bulundu.