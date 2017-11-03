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Çankırı'daki DEAŞ operasyonunda 11 Irak uyruklu tutuklandı

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 zanlı tutuklandı.

  • AA
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Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince  terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi, 8'i sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Mahkemeye çıkartılan zanlılardan Abdurrahman Alqaysi, Mohammed Hamed, Mahmoud Eidal Ali, Bahaa Farhan Jeyad, Khamees Hadi, İmad Al Hasan, Saady İnaad, Abdullah Mahdi İnaad, Avvad Al Kubeysi, Abdulsattar Raheem Shetran ve Ahmed Samı Hamed tutuklandı.

Çankırı'da 25 ve 29 Ekim'de DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, terör örgütüyle irtibatlı olduğu ileri sürülen 19 kişi gözaltına alınmıştı.

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