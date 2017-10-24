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Çankırı'daki DEAŞ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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