Canları pahasına destan yazdılar

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, 15 Temmuz gecesi Türk Milleti’nin Cumhurbaşkanı’nın dirayet ve liderliğinde demokrasi ve Cumhuriyet’i canları pahasına koruyarak büyük bir destan yazdığını söyledi. Çağlar, “Cumhuriyeti’mizin kurulduğu günden bugüne kadar insanımızın sağlığını ve varlığını koruyan ve bunları korumanın ne denli zor olduğunu bilen bir sektör olarak ülkemizin demokrasisini ve Cumhuriyet’ini koruyan aziz milletimize en derin şükranlarımızı sunarız” dedi.

KARA GÜN DOSTUYUZ

Çağlar açıklamalarını şöyle sürdürdü. “Türk Finans Sistemi’nin ikinci büyük sektörü olan Sigorta ve Emeklilik Sektörü’müz, hayatın her alanında kişi ve kurumlarımızı tüm risklere karşı koruyarak ekonomimizin sürdürülebilirliğinin teminatı olarak önemli bir fonksiyon ifa etmektedir. Nitekim ülke ekonomisine ülkemiz gayri safi mili hasılasının 35 katı kadar teminat vermekte, hasar yaşandığında ‘kara gün dostu’ olarak vatandaşımızın yanında yer almaktayız. Zira, sigortacılık aynı zamanda kederi paylaşmaktır. Sektörümüz bu fonksiyonu ile bir yandan kişi ve kurumları korurken diğer yandan ekonomik faaliyetlerin aksamadan yürümesini sağlamakta, yatırımları korumakta ve aynı zamanda devletin yükünü de almaktadır”

İHTİYACA KAYNAK SAĞLIYORUZ

“Sektörümüz 15 Temmuz’da da halkımızın yanında yer alarak hasar gören vatandaşlarımızın maddi zararlarını teminat kapsamında olmamasına rağmen karşılanması yönünde azami gayret göstermiştir. Diğer taraftan Sigorta ve Emeklilik Sektörü olarak aynı zamanda ekonomiye fon arz ederek ve hızla büyüyen ekonomimizin kaynak ihtiyacına katkı sağlamaktayız”

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Bu vesile ile Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü olarak 15 Temmuz’un ikinci yıl dönümünde şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Geleceğimizin teminatı olan demokrasimize ve Cumhuriyet’e olan inancımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirterek, icra ettiğimiz kritik fonksiyonlar ile ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum”