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DEAŞ üyelerinin onlarca canlı bombalı saldırısı askerlerin dikkati ile önlendi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ üyelerinin onlarca bombalı saldırısı da askerlerin dikkati ile önlendi.

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Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, çok sayıda teröristin, yanlarına zırh takıp bomba yükledikleri 100'den fazla araçla saldırı girişimleri önlendi. Bomba yüklü aracın peşinden ilerleyen diğer araçlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin bazılarının ise üzerlerinde canlı bomba yeleği bulunduğu görüldü.

Teröristlerin hem bomba yüklü araçla, hem de canlı bomba olarak askerlerin bulunduğu mevzilere yönelik düzenlemeyi planladıkları intihar eylemleri engellendi.

Etkisiz hale getirilmelerinin ardından fotoğrafları çekilen teröristlerin birçoğunun üzerinde intihar yeleği olduğu de görüldü.

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