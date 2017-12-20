Canlı yayında Fahrettin Paşa'yı anlatırken hıçkırarak ağladı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. Teyfur Erdoğdu, TVNET canlı yayınında Medine-i Münevvere Müdafii Fahrettin Paşa'yı anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Erdoğdu, "Medine'yi terk emrine karşı Fahrettin Paşa’nın Padişah ve İngilizlere verdiği cevap şudur: “Ben rüyamda Peygamber efendimizi gördüm. Bana asla burayı terk etmemem için söz aldı. Bu yüzden ben şahsen burayı terk edemem” sözlerinden sonra gözyaşlarını tutamadı.

Konuşmasına bir süre ara veren Erdoğdu, daha sonra sözlerine şöyle devam etti. Erdoğdu, "Bu çok önemli bir mesele. Peygamberle akit yapmasından sonra Fahrettin Paşa, padişahın terk et emrine rağmen terk etmedi ve kendi adamları tarafından tutuklandı. Malta’ya sürüldü. Malta’dan sonra büyük acılar çekti. Bizim açımızdan Medine herhangi bir yer değildir. Orada bizim Peygamberimizi istirahat etmektedir” dedi.