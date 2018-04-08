Cansuyu'ndan Afrikalılara 'canlı hayvan' desteği verildi

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Afrika'da yürütülen "canlı hayvan dağıtımı projesi" kapsamında muhtaç ailelere keçi dağıtımı yapılıyor.

Afrika'nın birçok ülkesinde su kuyusu açan, okul, cami ve yetimhane inşası ile gıda ve kurban eti dağıtımı gibi yardımlar yapan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrika'daki yoksullara katkı sunmak amacıyla başlattığı "canlı hayvan dağıtımı projesi"ni sürdürüyor.

Şu ana kadar binlerce aileye keçi dağıtımı yapan dernek üyeleri, dağıtılan hayvanların kesilmesini yasaklıyor, ardından ailelere keçi sütünden peynir, yoğurt ve tereyağı yapmasını öğretiyor.